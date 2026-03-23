King & Princeの18枚目のシングル「Waltz for Lily」の表題曲「Waltz for Lily」のミュージックビデオが公開された。「Waltz for Lily」は3月27日（金）に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングだ。リリースに先駆けて2月にショート