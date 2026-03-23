STARGLOWが、4月1日(水)発売の2ndシングル「USOTSUKI」のティザー映像を公開した。公開された映像では、蝶のシルエット越しに姿を覗かせるメンバー5人のモノクロな世界が描かれており、そして「こんなことがあるなんてきっとずっとわかってた。」という謎めいたセリフが、いまだベールに包まれた物語の断片を感じさせる仕上がりとなっている。また、タイトル曲「USOTSUKI」はCD発売に先駆け、3月30日(月)に配信リリースされ