何でも話せたママ友に、とある打ち明け話をした知人。そのときママ友が思いもよらぬ反応を見せて──知人から聞いたお話を紹介します。 仲良しのママ友 私は小学生の子どもが2人いる主婦です。そんな私には、3年ほど付き合い続けているママ友がいました。 ママ友のA子とは月1回ほどランチに行く仲。A子とはお互いの立場も似ているせいか、夫の愚痴や子どもの学校のことなどを含めて、何でも気兼ねなく話せていました。 休職