安本彩花(私立恵比寿中学)のソロプロジェクト・NecoMe(Ayaka Yasumoto)が、新曲「SWIPE KANAN KIRI」を4月10日に配信リリースすることが決定した。安本は2025年6月に大阪・関西万博のインドネシアパビリオンのイベントへの出演がきっかけとなり、”NecoMe”プロジェクトとして楽曲「Bobby makes you smile!」を作詞・作曲。同楽曲はインドネシアパビリオンのイメージキャラクター“CaptainBobby(キャプテンボビー)”のテーマソング