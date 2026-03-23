◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２３日、栗東トレセンエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）は前走のシルクロードＳで８着。斎藤助手は「京阪杯（２走前）はかなり良かったですが、前走はまだそこまでいっていませんでした。帰厩してから、体も使えるようになってきました」と状態アップを伝えた。ダートが主戦場だったが、芝に戻した４走前の青函Ｓが