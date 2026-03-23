「イモ欽トリオ」で一世を風靡したタレント・西山浩司が22日、自身のインスタグラムを更新。大相撲春場所で3度目の優勝を果たした関脇霧島を囲むショットを公開した。 【写真】なぜいるの？ どういう関係？ 懐かしのイモ欽がそろい踏み イモ欽トリオは1981年にフジテレビ系「欽ドン！良い子悪い子普通の子」から生まれたフツオ役の長江健次、ヨシオ役の山口良一、ワルオ役の西山のユニット。デビュー曲「ハイスク}