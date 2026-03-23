23日は山形県内の多くの地点で最高気温がことし最高を記録するなど、いよいよ春が近づいてきています。春と言えば「サクラ」ですね、皆さんことしの「サクラの開花」の時期についても気になっているのではないでしょうか。ここからは山形県内のサクラの開花がいつになるのか、西村寿希記者に解説してもらいます。はい、連日暖かい日が続き、県内にもサクラ前線が近づいてきましたね。全国を見ると、日本で一番早く高知県でサクラが