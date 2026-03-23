テレビ信州などNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。下伊那郡大鹿村の発電所では22日、災害などによる長時間の停電を想定した実証実験が行われました。地域の水力発電所から直接電力を供給する「非常時マイクログリッド」という方法で県企業局としては初の取り組みです。実証実験が行われたのは県営の水力発電所、大鹿発電所です。きのうは地域住民などにも公開され、およそ50人が参加し