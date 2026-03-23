中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月23日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は23日の記者会見で、米国がイランに対して48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ各発電所を攻撃し壊滅させると警告したことに関し、中東の戦火は依然として広がっていると述べ、戦争が拡大を続け、情勢が再びエスカレートすれば、地域全体が収拾のつかない事態に陥るだろうと表明した。林氏はさらに次のように述べた。