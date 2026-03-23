22日、大阪府大阪市都島区の公園に一頭のシカが目撃された。大阪府内では10日ほど前から野生のシカの目撃が相次いでおり、この日は連休最終日かつ人目に付く公園に現れた、ということもあり大きな話題となった。 現在までにシカはどこからやってきた個体なのか不明。また、シカは公園に生えている草を黙々と食べており空腹状態であることが予想されており、その愛きょうのある姿にネットでは「頑張って生きてほしい」「早く故郷に