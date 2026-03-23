プロボクシングの日本王者と指名挑戦者が対戦する「チャンピオンカーニバル」4試合が組まれた「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE152」（東京・後楽園ホール）の前日計量が23日、都内で行われ、出場8選手全員が計量をパスした。メインイベントの日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦では同級王者の森且貴（26＝大橋、18戦14勝3KO4敗）が日本同級1位・岡田真虎（31＝JBスポーツ、17戦10勝4KO6敗1分け）の挑戦を受ける。47・4キ