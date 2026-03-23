お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が23日、Instagramを更新。長女・莉々菜さん（13）が撮影した写真を公開し、注目を集めている。【映像】娘たちとのディズニーショット（複数カット）2019年の大みそかに元タレントの木下優樹菜さん（38）との離婚を発表した後も、「ママそっくり」「ママに似てきた」と話題になっている13歳の長女・莉々菜さんや10歳の次女・茉叶菜さんとの交流が続いている藤本。藤本と木下は、2025