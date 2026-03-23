歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、家族で長男・勸玄（13）を祝福する様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】長男・勸玄を家族で祝福する様子SNSで、キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子など、子どもたちについて発信してきた團十郎。2月3日に更新したInstagramでは、節分イベントに親子で参加したことを報告し、和装の長女・麗禾（14）と勸玄の写真を投稿。「美男美女すぎる 立派になられましたね」「