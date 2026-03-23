仕事中にお母さんから迷い犬が外を走っていたと電話を受けた投稿者さま。帰宅後に近所で発見し、一緒に飼い主さんを探す様子は、TikTokで「もらい泣きしてしまいました」「本当に良かったですね！」「素晴らしい救助お疲れ様でした」といった声が寄せられ、話題になっています。 【動画：仕事中に母から『迷い犬が外を走ってた』と電話→近所で発見後、家を探した結果…飼い主との再会の瞬間】 迷子のボーダーコリ&#