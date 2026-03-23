「JR〇〇」以外のアルファベット駅日本の鉄道駅名は、漢字やひらがなで表記されるものが大半です。しかし近年では、JR山手線の新駅「高輪ゲートウェイ」のようにカタカナを用いた駅名や、JR西日本を中心に「JR」を冠した駅名も多く存在します。さらに2027年には、JR九州で初めて「JR」を冠する駅名となるJR貝塚駅が開業予定です。 【今後増えるかも？】これが珍しい「アルファベット駅名」です（画像）このように「JR」のよう