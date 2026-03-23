日清食品とパラマウントベッドは、「食」と「睡眠」によるウェルビーイング向上を目指す共同プロジェクトに取り組んでいる。このほど3万人の一般生活者を対象に調査を実施。「幸福の価値観」を「本能型」「自己実現型」「愛情型」など7つのタイプに分類できることが分かった。3月19日に特設サイトをオープンし、「幸せタイプ診断」（特許出願中）も公開している。両社は25年3月に共同プロジェクトを開始。3万人への調査で「幸