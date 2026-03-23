選挙直前、有権者に菓子折りを配った疑いで岐阜県本巣市の市議会議員が書類送検されました。私たちは摘発まで密着しましたが、議員からは最後まで反省の言葉はありませんでした。 【写真を見る】“有権者にゼリーの詰め合わせ”配った疑い 書類送検された77歳市議は留置所生活に備えて着替えまで準備していた…岐阜・本巣市議“警察から呼び出し”の瞬間 「刑事さんから取り調べを受けました。容疑は『選挙違反』です」