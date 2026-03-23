既視感のあるスイッチングだ。現地３月22日に聖地ウェンブリーで開催されたカラバオカップの決勝で、マンチェスター・シティとアーセナルが激突。ニコ・オライリーが60分と64分に得点し、２−０で快勝したシティが、５年ぶり９度目の大会制覇を果たした。物議を醸しているのが、試合直後に行なわれたトロフィーリフトでの一幕だ。シティの選手が１人ずつ優勝カップを掲げ、喜びを表現するなか、ウズベキスタン代表DFアブドゥ