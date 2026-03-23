トルコのアンタルヤで行なわれる予定だった３月下旬の活動は中東情勢の悪化により、急遽行き先が変更となった。大岩剛監督率いるロス五輪世代のU-21日本代表は、23日から25日まで国内で活動し、26日から29日の日程で韓国に乗り込む。今秋のアジア競技大会（アジア版の五輪）で23歳以下のチームを編成する韓国、U-21の米国代表と中１日でマッチメイクし、さらなる強化を目ざす。23日の午後からスタートした今活動。直近のリー