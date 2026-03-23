高校生らが社会課題などの解決を目指す、探究学習の発表会が長崎市の長崎東高校で行われました。 県外からも生徒が参加し、平和や健康など様々な分野での成果を披露しました。 長崎東高校は、文部科学省の推進事業の拠点校にも選ばれていて、世界で活躍する人材育成を目指しています。 実社会や実生活の中から問いを見つけ、研究を通じて解決策を考える探究学習。 全体発表を行ったのは、栄養価の高い「マイクロトマ