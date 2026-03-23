俳優の広瀬アリスさんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「げ。ごめんね」と謝罪しました。【広瀬アリスの炎上の理由は？】「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ」18日、目を大きく見開いた自身の写真を投稿していた広瀬さん。「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」と、説明を添えています。するとファンから「推しの結婚が発表された。っていう顔」とのコメントが寄せられました。広瀬さんはそ