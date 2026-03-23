アスクルは、医療・介護現場における口腔ケアの課題を解決するオリジナルの新商品「口腔ケアウェットシート」（80枚入り）を、3月18日から事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、一般消費者向け（BtoC）通販サービス「LOHACO」で発売する。同商品は医療・介護用品分野で実績を持つオオサキメディカルとの協働によって開発。適度な厚みと大きさを備えたヘリンボーン織シートでデリケートな口の中もやさしく