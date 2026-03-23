温泉好きの間で有名な「日本百名湯」は、「日本経済新聞」で連載されていた企画で書籍としても出版され人気です。今回、All About ニュース編集部は2026年3月5〜6日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「日本百名湯」に関するアンケート調査を実施。日本百名湯の中から「南東北の温泉」に絞ったランキングを作成しました。それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい南東北の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。【