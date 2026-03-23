青山商事は、昨今のオフィスウエアの多様化を受け、オーダースーツブランド「ユニバーサルランゲージメジャーズ」において、働くモチベーションを後押しする、鮮やかな色の生地全8種類を3月18日から展開しているす。ビジネススーツは、ネイビー・グレー・ブラックといったベーシックな色が仕事着として好まれる傾向にある。しかしながらオフィスウエアの多様化に伴い、一部の消費者からは「既製品にはない鮮やかな色のスーツがほし