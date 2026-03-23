上：「動物シール付 レターセット」、下：「同 ミニレターセット」デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、同社が展開するプロダクトブランド「ミドリ」から、ふわっとした起毛素材の動物シールが付いたレターセット「動物シール付 レターセット」（ペンギン柄／黒猫柄／パンダ柄／ビションフリーゼ柄：計4柄）、「動物シ