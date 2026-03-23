カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、和漢素材31種のエキスをブレンドしたロングセラーブランド「健康のど飴」シリーズから、「健康のど飴塩梅」を3月24日に発売する。1981年の発売以来、多くの人々に支持されているロングセラーブランド「健康のど飴」シリーズは、和漢ハーブを中心とした31種のいたわり素材（和漢素材）を使用し、原材料にもこだわった「日々の暮らしをちょっと心地よくする“いたわり”のど飴」とし