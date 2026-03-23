「明治メイプロテイン 400g」明治は、いつもの食事に混ぜるだけで手軽にたんぱく質を補給できる粉末タイプの栄養補助食品「明治メイプロテイン」シリーズから、大容量タイプの「明治メイプロテイン 400g」を3月23日から発売する。特長は、いつもの食事に混ぜるだけで、たんぱく質を手軽に補給できる粉末タイプとのこと。たんぱく質に加え、カルシウム・鉄・亜鉛を配合し、食事と一緒にとりやすい設計になっている。毎日の食事で継