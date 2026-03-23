ロッテは、13年ぶりの新ビスケットブランド「Theシリーズ」から、フィナンシェの「The BUTTER」とマドレーヌの「The CARAMEL」を、3月24日から東日本エリア（静岡を含む）で先行発売する。「The」シリーズの特徴は、ロッテが独自に生み出した「じゅんわり製法」による濃厚さ。2種の贅沢ブレンドバターを多めに抱き込ませて、ふわふわなのにしっとりと焼き上げるしっとり技術。しみ込みやすい特製ソースにして注入することで、ソー