2025年度の「24時間テレビ」への寄付金で購入された福祉車両が、熊本県内の社会福祉法人などに贈られました。KKT本社で行われた贈呈式には、4つの団体と1人の個人が出席し、KKTの宗田英成社長から目録が手渡されました。贈呈されるのは、リフト付きバス3台、福祉サポート車1台、電動車いす1台です。今年度の「24時間テレビ」で県内でお預かりした寄付金は1542万3900円で、福祉車両のほか、災害復興支援、障害者スポー