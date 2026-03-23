ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、24日に開幕する。毒島誠（42＝群馬）が並々ならぬ覚悟で今節に挑む。2024年はグランプリ初制覇も昨年は2回のFで大きく後退。だが、12月のグランプリシリーズで10個目のSGを獲得と、長期休みの影響を感じさせない走りを披露した。出走回数不足で今年からB2級へ降格し、大舞台の出場が限られるだけに「例年より強い気持ちがある。逆境に置かれているので、いただけ