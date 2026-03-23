社民党の党首選が２３日、開票され、有効投票数の過半数を得た候補者がなく、同党初の再選挙となった。再選挙は、福島党首（７０）と大椿裕子前参院議員（５２）の２人で実施され、開票は４月６日に行われる。党首選は、福島氏の任期満了に伴うもので、約１３年ぶりの選挙戦となった。開票結果は、福島氏が１８７６票と１位で、大椿氏が１２９７票、ラサール石井副党首（７０）が９６７票だった。次期党首は４月２８、２９日