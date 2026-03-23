【漫画】本編を読む結婚はもちろん、最終的に本人たちが決断してするものだが、そこには必ず両家の家族や親族との「関わり」が生まれる。例えば嫁と義母との確執をテーマにした作品が多いのは、その「関わり」が、互いに結婚する前と後で想像していたものと違うことが多いからなのだろう。結婚生活の存続すら危うくなることもある。『毒親育ちの結婚』（高嶋あがさ/竹書房）は、問題だらけの両親に育てられた姉弟の苦悩と葛藤を