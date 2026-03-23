肺炎のため１５日に亡くなった大相撲の元大関若嶋津（本名・日高六男さん＝享年６９歳）の通夜が２３日、千葉・市川市内で営まれた。２０２１年１２月に名跡変更で、日高さんから年寄「二所ノ関」を受け継いだ二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が参列。「さみしい気持ちですね。感謝の気持ちと懐かしい思い出ばかり。本当に優しい親方でしたね。若い時から食事に連れて行っていただき、お声がけもしていただいて。本当にかわいが