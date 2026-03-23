日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「目」はなんて読む？「目」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、「め」と読まずに、小さい「つ」含む3文字で読みます。いったい、「目」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正