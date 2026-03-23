今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で６位だった駒大の卒部式が２３日、東京・世田谷区の玉川キャンパスで行われた。今年の箱根１０区で区間新記録を樹立した超学生級エースの佐藤圭汰は「３年目に恥骨をけがしてから、何度も何度もけがを繰り返して苦しい期間も多かった。そんなとき、いろいろな方に支えて頂き、最後の箱根駅伝まで走り抜けることができました」と言葉に力を込めた。今後は米国を拠点としていくが「駒