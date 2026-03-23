◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）２４年９月の紫苑Ｓをコースレコードで制したクリスマスパレード（牝５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父キタサンブラック）だが、その後は勝利から遠ざかっている。前走の小倉牝馬Ｓは１６着と大敗し、復活を期す今回は１９日の１週前追い切りからブリンカーを着用。石川裕紀人騎手を背にキビキビとした動きで最後まで集中力