【新華社雄安3月23日】中国河北省の雄安新区は第15次5カ年規画（2026〜30年）の開始と共に現代的な都市づくりを加速させている。同区の開発面積は215平方キロ、建築面積は約5859万平方メートルに上り、既に5345棟の建物が完成した。スマート技術が都市構造と融合し、便利で快適な未来の暮らしが現実になりつつある。主要道路では車が赤信号で止まる回数を減らすため信号機を自動調整する「グリーンウェーブ制御」を導入し、ビ