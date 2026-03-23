“紀州のドン・ファン”とよばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われた元妻の控訴審で、大阪高裁は無罪を言い渡した一審を支持しました。須藤早貴さんは、元夫で資産家の野崎幸助さんに致死量を超える覚醒剤を摂取させ殺害した罪などに問われました。一審では、須藤さんが無罪を主張したのに対し、検察は須藤さんがスマホで「覚醒剤死亡」などと検索していたことなど状況証拠を積み上げました。和歌山地裁は一審の判決で、「