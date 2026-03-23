スマートフォン上のインスタグラムのアプリ＝2025年10月（ロイター＝共同）福岡市の佐田病院は23日、20代の女性看護師が今月6日、患者1人の電子カルテを撮影した画像を交流サイト（SNS）のインスタグラムに投稿していたと明らかにした。投稿がX（旧ツイッター）で拡散しているのを病院側が見つけ発覚。患者の家族に謝罪するとともに、看護師の処分を検討している。病院によると、投稿した画像には、担当する患者とのやりとりが