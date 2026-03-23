佳那晃子さん佳那晃子さん（かな・あきこ＝俳優、本名関田祐子＝せきた・ゆうこ）21日午前2時19分、尿路感染症のため静岡県東伊豆町の病院で死去、70歳。東京都出身。親族で密葬する。喪主は夫関田俊（せきた・たかし）さん。映画「犬神家の一族」「ザ・ウーマン」「鬼龍院花子の生涯」「極道の妻たち」などに出演。テレビドラマでは「水戸黄門」「金曜日の妻たちへ」などで人気を博した。