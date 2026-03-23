世界が注目するなか行われた日米首脳会談。政府内からは「大成功だった」との声もあがりますが、早速、日米の認識に齟齬も見え始めています。【写真で見る】会談後、リラックスする様子を見せる高市総理100点満点の成功? 日米首脳会談の成果とは高柳光希キャスター:今回の日米首脳会談について、政府内では「“100点満点”の成功」との声もあるそうです。挙げられている成果は、▼次世代の原発と呼ばれる小型原子炉の建設、▼