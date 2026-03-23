ことしの春闘では、大企業で大幅な賃上げが相次いでいますが、高市総理は、政府が中東情勢の経済への影響に対処する一方、経済界に対し、賃上げの勢いを持続するよう協力を求めました。高市総理「中東情勢が経済に与える影響を注視し、きょう、お集まりの皆さまのご懸念に対してきめ細かく対応をしていく」きょう夕方開かれた、政府・経済界・労働団体のトップが集まる「政労使会議」。連合が発表した23日時点の賃上げの1次集計が3