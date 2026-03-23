女優の原日出子（66）が熱烈な“キャンパー”であることを明かした。23日、都内でNHKスペシャル「富士山大噴火迫る“灰色の悪夢”」（4月5日、12日午後9時）の取材会に出席。将来的に起こる可能性のある富士山噴火の現実をドラマとドキュメンタリーで伝える番組で、実際に災害が起こった時について考える中で「私、キャンプが趣味で。道具もいろいろ集めているんですけど、これってそのまま防災グッズだなと思って」と語った。テ
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