スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（ヨネックス）が23日、初代総合優勝を果たした招待大会「ザ・スノーリーグ」の最終第4戦を終えて、スイスから羽田空港に帰国。最終戦は天候不良で準決勝以降が中止となり、準々決勝までの成績で2位と優勝は逃したが、「安定した成績を残せたから総合優勝できたと思う。五輪に向けてやってきた技の完成度が連鎖して、こうなったと思う」と喜んだ。五輪後は