元ＡＢＣテレビでフリーアナウンサーのヒロド歩美が２３日、インスタグラムを更新。ＷＢＣオーストラリア代表のジョージ・カリル内野手との２ショットを投稿した。ヒロドは「ちょっとこの感動を共有してもいいですか？笑」と切り出し、同選手を紹介。「実は、私が２６年前にオーストラリアに住んでいた時の家族友達なんです当時はメルボルンで遊んでいたけど、まさか２６年ぶりに東京ドームで、しかもＷＢＣのメディアと選手