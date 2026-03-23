元宝塚歌劇団の雪組娘役で女優の彩月（さいづき）つくしが23日、インスタグラムを更新。慶大経済学部を卒業したことを報告した。彩月は「ご報告慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」とはかま姿の写真を添えて報告した。続けて「宝塚の舞台に憧れ、15歳で宝塚音楽学校へ。高校には進学せず、17歳から社会人として舞台に立ち始めました。宝塚にいる間は芸事に集中し、卒業したら改めて学び直したい