みなさんは、被災時に「最も役に立った災害への備え」はどのようなものだと思いますか。大和ハウス工業株式会社総合技術研究所（奈良県奈良市）が実施した「災害の多様化と意識調査」によると、「雨水貯留タンク」が1位となり、生活用水の確保が在宅避難の質を左右する重要な盲点であることが浮き彫りになりました。では、在宅避難で不安なことはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】被害を受けた際に最も役立っ