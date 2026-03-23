1970年代デザインを最新モデルにインストール光岡自動車（以下、ミツオカ）が手がけるスポーツセダンのカスタムカー「M55（エムダブルファイブ）」シリーズ。その第2弾となる「M55 1st Edition（ファーストエディション）」が2025年11月28日より発売開始されています。M55 ファーストエディションの先行予約受付は2025年3月より始まっており、2025年内にはすでに150台以上の予約受注が入っていると発表されています。一体