日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「Thank you Tokyo！その節は大変お世話になりましたSP」。感謝でいっぱいの95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】パスポートを紛失…貴重品を次々なくしても超ポジティブ！大学生YOU＆和食を究めて日本でお店を開きたい！空港で声をかけたのは、旅行で