「この人、苦手」と感じる相手がいた場合、どうしますか？誘われてもさり気なく断るなどして、静かに距離を取るのではないでしょうか。わがままな幼なじみと距離を取ったら、「イジメ」と言われた学年に1クラスしかない小学校で、お友達とトラブルが起きている。ママスタコミュニティにそんな相談がありました。『4年生女子。同じクラスのAちゃんとは出身園も、帰る方向も同じです。幼い頃は親子でよく一緒に遊んでいましたが、